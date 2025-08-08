Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 8 серпня, знизився на 10 копійок і складає 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подешевшав на 17 копійок – до 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 8 серпня, подорожчав до 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 8 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,46 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 15 копійок.

По відношенню до євро гривня також дещо посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,28 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 10 копійок – до 41,75 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 13 копійок і складає 48,73 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,03 гривні за євро.

