Нацбанк посилив гривню: яким буде курс валют у перший день 2026 року

Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,79 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 1 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,35 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,79 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,23/42,32 грн/дол., а євро - 49,68/49,76 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 31 грудня зріс на 14 копійок і становив 42,59 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,05 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 15 копійок і становив 50,20 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,50 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 42,55 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і становив 50,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,95 гривні, а євро - за курсом 49,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

