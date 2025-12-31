'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: актуальний курс долара і євро 31 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 50,25 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 31 грудня, зріс на 10 копійок і становить 42,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 50,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,95 гривні, а євро - за курсом 49,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 31 грудня також залишився без змін і становить 50,25 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 31 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,39 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 17 копійок. Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,86 гривні за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку.

Курс долара до гривні в банках України зріс на 14 копійок і становить 42,59 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,05 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 15 копійок і становить 50,20 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,50 гривні за євро.

