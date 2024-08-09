Продати долар можна в середньому за курсом 40,80 грн, євро – 44,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 9 серпня, залишився на попередньому рівні і складає 41,30 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 45,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 9 копійок і складає 41,29 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,19 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 8 копійок і складає 45,20 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 9 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,99 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки.

Курс долара в Україні до кінця тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,80 до 41,75 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,70 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв. За його словами, котирування за готівковим євро в банках будуть у межах коридору купівель і продажів від 44,00 до 45,50 грн, а в пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор цінників буде в межах від 44,20 до 45,45.

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