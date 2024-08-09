Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,15 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 9 серпня, зріс на 5 копійок і складає 41,25 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі сьогодні не змінився і складає 45,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,65 грн, євро – за курсом 44,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 17 копійок і складає 41,15 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний – 45,25 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 9 копійок і складає 41,29 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,19 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 8 копійок і складає 45,20 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

Національний банк України встановив на 9 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 40,99 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що курсові показники стабілізувалися в новому коридорі – 40,7-41,7 грн/дол.

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