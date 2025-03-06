Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,56 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 7 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, продовжила падіння. Так, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,56 гривні за один євро, тобто гривня втратила 31 копійку, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,23/41,26 грн/дол., а євро – 44,53/44,55 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 6 березня знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 67 копійок і складає 45 гривень за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,20 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 6 березня знизився на 10 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 90 копійок і складає 45 гривень за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро – за курсом 44 гривні за одиницю іноземної валюти.

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