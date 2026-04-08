Нацбанк відчутно послабив гривню до євро: офіційний курс валют на 9 квітня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,76 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 9 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,38 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,76 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 49 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,36/43,41 грн/дол., а до євро - 50,74/50,79 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 8 квітня залишився на попередньому рівні і становив 43,80 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,29 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок і складав 50,74 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,03 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 7 копійок і становив 43,75 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав одразу на 50 копійок і складав 51,20 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,15 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривень за одиницю іноземної валюти.

