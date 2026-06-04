У 'ПриватБанку' змінився курс валют: скільки коштують долар і євро 4 червня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,64 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 4 червня, зріс на 5 копійок і становить 44,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,95 гривні, а євро - за курсом 51,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер зріс на 20 копійок і складає 44,64 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 27 копійок – до 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,35 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 3 червня – 44,34 грн/дол.).

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,53 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 13 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 44,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,08 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,20 гривні за євро.

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