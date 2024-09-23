Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 45,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 23 вересня, знизився на 5 копійок – до 41,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 46,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,95 грн за євро.

Який курс валют у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні не змінився і складає 41,73 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 2 копійки і складає 46,64 грн/євро (курс продажу – 46,50 грн/євро).

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Нацбанк встановив 23 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 46,15 грн/євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Економіст Данило Монін зазначив, що ситуація на валютному ринку рухатиметься до девальваційного сценарію, тому НБУ навряд чи утримуватиме курс гривні на рівні 41-42 гривні за долар. За його словами, до кінця 2024 року курс долара може сягнути 43 гривень, а максимальна позначка, до якої може дотягнутися валюта, - 44 гривні.

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