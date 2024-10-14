Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,46 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 14 жовтня, залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 45,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,60 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 45,46 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні зранку зріс на 4 копійки і складає 41,47 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 5 копійок і складає 45,60 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,43 грн/євро.

У свою чергу НБУ встановив 14 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,02 грн/євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

Слід зазначити, що банкір Сергій Фурса вважає, що курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін. На його думку, якщо будуть коливання валюти, то незначні та малопомітні.

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