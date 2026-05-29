'ПриватБанк' оприлюднив свіжий курс долара: скільки коштує валюта сьогодні

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 29 травня, не змінився і становить 44,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився на попередньому рівні і складає 51,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився - 51,81 гривні.

Нацбанк встановив на 29 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,44 гривні за один євро, тобто українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 3 копійки і складає 44,49 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,01 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 51,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,25 гривні за євро.

