Валюта дешевшає наприкінці тижня: курс долара і євро 29 травня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,01 грн, а євро – 51,25 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 29 травня, знизився на 3 копійки і складає 44,49 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,01 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 51,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,25 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,76 грн/євро, а курс продажу - 51,55 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 29 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,44 гривні за один євро, тобто українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Тарас Лєсовий зазначив, що на початку літа валютний ринок України може отримати певне сезонне полегшення завдяки збільшенню пропозиції овочів, ягід та іншої плодоовочевої продукції. Це може частково стримати інфляцію та підтримати відносну стабільність гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: