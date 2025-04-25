Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,39 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 28 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,75 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на офіційному сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлено на рівні 47,39 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,81/41,84 грн/дол., а євро - 47,48/47,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в банках готівковий курс долара до гривні знизився на 5 копійок і в середньому становить 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок і складає 47,85 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,05 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становить 41,85 гривні за долар, як і днем раніше. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок – до 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

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