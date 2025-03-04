Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 4 березня, знизився на 10 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 43,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро – за курсом 42,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 4 березня, також залишився на попередній позначці – 43,86 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 4 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 16 копійок.

Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,54 гривні за один євро, тобто гривня втратила 43 копійки, порівняно з попереднім показником.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що "рік закінчуватиметься на курсі 46 гривень за долар, можливо трохи більше". Таким чином, якщо просто тримати валюту вдома або покласти в банк під 5% річних, то максимальний прибуток становитиме 10%, а ОВДП - 16-17% чистими. При цьому він вказав, що найближчим часом українцям не варто побоюватися значних змін на валютному ринку.

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