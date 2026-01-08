'ПриватБанк' різко підняв ціни на валюту: актуальний курс долара і євро на 8 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,10 грн, а євро – 50,51 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 8 січня, зріс на 35 копійок і становить 43,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав також на 35 копійок і становить 50,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,50 гривні, а євро - за курсом 49,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер подорожчав до 43,10 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 26 копійок до 50,51 гривні.

Нацбанк встановив на 8 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,72 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 7 січня - 42,56 грн/дол.)

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,92 гривні за один євро, тобто гривня втратила 12 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 31 грудня (49,86 грн/євро).

Директор ЦЕС Гліб Вишлінський зазначив, що коливання курсу американської та європейської валюти наприкінці та на початку року мають передусім сезонний характер – це пов’язано з бюджетним циклом, адже значна частина державних виплат припадає на останні тижні грудня. Крім цього, частина українців подорожує або їде до сімей, що перебувають за межами країни, що збільшує попит на валюту через банківські розрахунки з іноземними фінансовими установами.

