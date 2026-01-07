Долар і євро сягнули нових рекордів одночасно: офіційний курс валют на 8 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 8 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,72 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований сьогодні, 7 січня, - 42,56 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,92 гривні за один євро, тобто гривня втратила 12 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 31 грудня (49,86 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,79/42,82 грн/дол., а євро - 50,02/50,03 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 7 січня зріс на 15 копійок і становив 42,75 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 25 копійок і становив 50,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,15 гривні, а євро - за курсом 49,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор ЦЕС Гліб Вишлінський зазначив, що коливання курсу долара та євро наприкінці та на початку року мають передусім сезонний характер. За його словами, це відбувається майже щороку й пов’язане з бюджетним циклом: значна частина державних виплат припадає на останні тижні грудня.

