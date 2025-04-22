Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,31 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 22 квітня, не змінився і становить 41,55 гривні за долар, як і днем раніше. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок – до 48,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 18 копійок і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 22 квітня, подорожчав на 23 копійки і становить 48,31 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 22 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції: офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,77 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 74 копійки. Це стало черговим історичним рекордом курсу євро в Україні.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,11 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41 гривня. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,65 грн/євро, а курс продажу - 47,30 грн/євро.

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