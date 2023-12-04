Курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 39,71 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 5 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,54 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 39,71 грн/євро, тобто гривня послабилася на 5 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,55/36,57 грн/дол., євро - 39,74/39,76 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 4 грудня, подешевшав на 5 копійок – до 37,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також подешевшав на 5 копійок і становить 40,95 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 7 копійок і становить 37,37 грн/дол. (продати долар можна за 37,28 грн). Євро також знизився в ціні – на 13 копійок до 40,72 грн/євро (курс продажу – 40,50 грн/євро).

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня на готівковому ринку різниця курсів між покупкою та продажом залишиться в межах 0,3-0,5 грн, щоденні зміни курсів на готівковому ринку не перевищать 0,5 грн, а курсовий коридор на готівковому ринку буде на рівні 37-38 грн/$ та 39-41 грн/€.

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