Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, євро – 43,43 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 27 лютого, знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав також на 10 копійок і складає 44,00 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,43 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,7653 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,90 грн/євро, а курс продажу - 43,70 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 27 лютого, складає 86 277 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 595 880.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 27 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,15 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,30 до 42,05 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: