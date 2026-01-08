Долар вище 43 гривень: валюта різко подорожчала в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,50 грн, а євро – 49,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 8 січня, зріс на 30 копійок і становить 43,10 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,50 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 22 копійки і становить 50,45 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,24 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,60 грн/євро, а курс продажу - 50,31 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 8 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,72 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 7 січня - 42,56 грн/дол.)

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,92 гривні за один євро, тобто гривня втратила 12 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 31 грудня (49,86 грн/євро).

