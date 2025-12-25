Нацбанк різко зміцнив гривню: офіційний курс валют на п'ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,43 грн.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 26 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 гривні за долар, таким чином українська валюта додала 22 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зміцнила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 49,43 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 25 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,90/42,00 грн/дол., а євро - 49,34/49,45 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 25 грудня піднявся на 5 копійок і становив 42,35 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,85 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні також зріс на 5 копійок і становив 49,95 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,25 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 8 копійок і становив 42,28 гривні за долар, а курс євро піднявся на 20 копійок і становив 49,95 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 41,68 гривні, а євро - за курсом 48,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

