Долар встановив новий рекорд: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,33 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 25 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 травня – 44,23 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,33 гривні за один євро, тобто українська валют втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,27/44,30 грн/дол., а до євро - 51,35/51,37 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 22 травня залишився без змін і складав 44,45 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 43,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 2 копійки і становив 51,75 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,08 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився без змін і становив 44,45 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 51,70 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

