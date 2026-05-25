Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштує долар 25 травня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 25 травня, залишився без змін і становить 44,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 51,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився - 51,81 гривні.

Нацбанк встановив на 25 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 травня – 44,23 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,33 гривні за один євро, тобто українська валют втратила 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 1 копійку і складає 44,44 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,94 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 51,70 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,05 гривні за євро.

