Microsoft офіційно припиняє роботу популярного додатка на всіх пристроях Android

Програма повністю втратила свою функціональність.

Додаток було запущено менше ніж чотири роки тому для роботи на менш потужних пристроях і в повільніших мобільних мережах. Microsoft Outlook Lite буде офіційно виведено з експлуатації на всіх пристроях Android з сьогоднішнього дня і більше не надаватиме користувачам функції електронної пошти.

Технологічний гігант рекомендував усім користувачам Lite перейти на додаток Outlook Mobile, щоб отримати доступ до поштової скриньки, пише The Sun. У повідомленні на своєму веб-сайті Microsoft повідомила: "Додаток Outlook Lite буде повністю виведений з експлуатації і більше не надаватиме функції поштової скриньки починаючи з 25 травня 2026 року. Щоб продовжувати користуватися безпечною та багатофункціональною електронною поштою, ми рекомендуємо перейти на Outlook Mobile".

Усі електронні листи, елементи календаря та вкладення з Outlook Lite залишаться у хмарному сховищі, і доступ до них можна буде отримати під час входу в Outlook Mobile.

Microsoft також підтвердила, що під час виведення додатка Lite з експлуатації жодна поштова скринька чи обліковий запис не будуть видалені або відключені. Outlook Lite було частково виведено з експлуатації з жовтня 2025 року, і з того часу Microsoft заборонила новим користувачам завантажувати цей додаток.

Що таке Microsoft Outlook Lite

Додаток, запущений у серпні 2022 року, мав на меті підвищити доступність електронної пошти завдяки створенню додатка меншого розміру, який мав би високу швидкість роботи при збереженні основних функцій.

Воно також було розроблено для роботи у всіх мережах, включаючи мережі 2G та 3G по всьому світу. Тепер усі функції Lite доступні та підтримуються в основному додатку Outlook Mobile, що робить перший застарілим.

Користувачі Outlook Lite не зможуть отримати доступ до своїх поштових скриньок у додатку з 25 травня, але можуть увійти в основний додаток Outlook, щоб знайти всю збережену інформацію.

