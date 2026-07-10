НБУ посилив гривню: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 13 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,50 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,86 гривні за один євро, таким чином національна валюта додала 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,48/44,51 грн/дол., а до євро - 50,85/50,87 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара в банках України 10 липня зріс на 5 копійок і складав 44,81 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна булот за середнім курсом 44,37 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні також зріс на 12 копійок і становить 51,26 гривні за євро. Продати європейську валюту можна було за курсом 50,61 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 10 липня залишився без змін і становить 44,70 гривень за долар. Курс євро в банку сьогодні аналогічно не змінився і складає 51,25 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,10 гривні, а євро за курсом 50,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

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