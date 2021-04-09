Курс гривні до євро зміцнився до 33,15 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 12 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,91 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 33,15 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 12 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2790,94 (9 квітня – 2797,68)

100 EUR – 3315,22 (9 квітня – 3322,66)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,91/27,93 грн/дол., до євро - на рівні 33,20/33,22 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 9 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,98 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій