Курс гривні до євро становить 39,35 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва на ранок середи, 25 травня, зміцнився на 70 копійок – до 37,00 грн/дол у порівнянні з попереднім показником.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро зміцнився на 15 копійок - до 39,35 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 35,50 грн за дол., євро - 37,40 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

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