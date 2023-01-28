Курс гривні до євро сьогодні становить 43,70 грн/євро.

Стало відомо, як змінився курс валют на вихідних. Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 40,55 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 43,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,05 грн за дол., євро – 43,00 грн за євро.

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Курс валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країні був плаваючий курс гривні. 21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Нещодавно також стало відомо, що в Україні можуть змінитися ставки за депозитами. Такі заходи сприятимуть стабілізації роботи банківської системи.

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