Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,06 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 20 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, таким чином національна валюта зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,66/44,68 грн/дол., а до євро - 51,05/51,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 17 липня знизився на 10 копійок і складав 44,89 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,40 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і становив 51,54 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,89 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро в банку подешевшав на 20 копійок і складав 51,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

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