У січні 2021 році ця цифра становила 3,1 мільйона гривень.

У 2020 році український державний бюджет отримав 88,5 мільйона гривень податків, зборів та інших обов’язкових платежів від суб’єктів господарювання, які проводять лотереї.

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Про це повідомило Міністерство фінансів України, пише Радіо Свобода.

У січні 2021 році ця цифра становила 3,1 мільйона гривень.

Зазначимо, 7 березня компанія «Українська національна лотерея» повідомила, що в Україні виграли рекордний джекпот – 33 032 000 гривень.

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Автор: Вікторія Гордієнко