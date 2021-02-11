Ключовою ідеєю проекту доступної іпотеки є розвиток будівництва нового житла.

Міністр фінансів України Сергій Марченко пояснив ключову ідею іпотеки на житло під 7% і назвав основні умови та категорії громадян, які зможуть скористатися новою програмою.

Про це він розповів в інтерв'ю "УНІАН".

Читайте такожВ Україні запустять іпотечне кредитування під 7%: названо терміниТак, за словами чиновника, ключовою ідеєю проекту доступної іпотеки є розвиток будівництва нового житла.

"Іпотеку під 7% вирішили вводити паралельно з діючою програмою бізнес-кредитування "5-7-9" за рахунок Фонду розвитку підприємництва. Це питання поки дискутуємо, оскільки, на жаль, не маємо ще іпотечного ринку, а тільки створюємо певні його сегменти. Важливо створити певну економічну динаміку. Запровадити мотивацію-розвиток будівництва нового житла як ключову ідею проекту", - сказав міністр.

Він назвав і умови, але зазначив, що вони ще не остаточні та можуть бути змінені.

Серед них, зокрема:

ставка 7%;

максимальна сума іпотеки-2 млн грн;

термін - до 20 років;

початковий внесок - 15% вартості;

певна нормативна площа з урахуванням кількості членів сім'ї.

Що стосується того, хто може скористатися новою програмою, критерії, за словами керівника Мінфіну, передбачені чинною постановою.

"Насамперед йдеться про внутрішньо переміщених осіб, педагогів, медиків, працівників бюджетної сфери, молодих сімей, які потребують поліпшення житлових умов, мешканців гуртожитків та аварійних будинків. Але надалі хочемо відмовитися від категорійності та надати всім громадянам можливість скористатися доступною іпотекою", — сказав Марченко.

Іпотечні кредити та пом'якшення монетарної політики

12 червня 2020 року Національний банк України продовжив цикл пом'якшення монетарної політики та знизив дисконтну ставку до історичного мінімуму в 6% річних.

Чистий прибуток українських банків за січень-травень 2020 року виріс на 23,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 28,964 млрд грн.

24 червня 2020 року заступник голови НБУ Катерина Рожкова прогнозувала рекордно низькі ставки за кредитами до кінця року.

За даними НБУ, обсяги іпотечного кредитування в Україні за підсумками 9 місяців 2020 року зросли на 16%, до 2,3 млрд грн, через підвищення середнього розміру кредиту.

В Україні середні ставки за гривневими кредитами для компаній у третьому кварталі 2020 року скоротилися на 1 п.п. і склали 9,6% річних, а за кредитами фізособам — скоротилися на 1,9 п. п., до 30,9% річних.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанова про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

4 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що проект зі зниження ставок по іпотечному кредитуванню до 7% річних буде запущений з 1 березня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН