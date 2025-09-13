Аргентина раніше брала участь у миротворчих місіях ООН у різних регіонах світу.

Аргентина допускає можливість відправки своїх військових в Україну в ролі миротворчого контингенту. Про це в інтерв'ю російському виданню РБК заявив посол Аргентини в РФ Енріке Ігнасіо Феррер Вієйра.

За його словами, Буенос-Айрес розгляне таку можливість, якщо отримає відповідний запит. "Якщо аргентинські збройні сили знадобляться для забезпечення безпеки в Україні, президент, безсумнівно, буде готовий розглянути таку можливість", - сказав він.

Дипломат нагадав, що Аргентина має багатий досвід участі в миротворчих місіях під егідою ООН, для яких вона надавала своїх військовослужбовців.

"Це можна обговорити і в контексті нинішнього конфлікту в Україні. Я особисто не обговорював цього питання зі своїм урядом, але вважаю, що до процесу врегулювання має бути залучена ООН, зокрема в питанні надання гарантій безпеки, які шукає як Україна, так і Росія", - додав Вієйра.

За словами посла, президент Аргентини Хав'єр Мілей хоче, щоб у Європі встановився мир, а суперечки вирішувалися без застосування сили.

"І саме тому ми в Аргентині прагнемо, щоб Путін і Зеленський прийшли до порозуміння і сталого миру", - зазначив дипломат.

Війна в Україні: позиція Аргентини

Як писав УНІАН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Аргентина засудила дії Москви, але відмовилася приєднатися до західних санкцій. Водночас Аргентина голосувала за більшість резолюцій ООН, які засуджують агресію РФ.

Наприкінці 2023 року в Аргентині обрали нового президента зі ще більш проукраїнською позицією. Він обіцяв зробити Аргентину "штаб-квартирою" для мирного саміту щодо України і загалом адвокатом Києва в Латинській Америці.

За нового президента Аргентина приєдналася до групи країн, що допомагають Україні зброєю (формат Рамштайн). Відомо про передачу Україні щонайменше двох аргентинських вертольотів, раніше куплених у РФ.

Водночас Аргентина продовжує торгувати з країною-агресором і вільно пускає до себе російських "біженців".

Відносини України з Аргентиною дещо охололи після приходу Трампа до влади в США. Президент Аргентини Хав'єр Мілей виявився затятим трампістом, тож почав слідувати в руслі нової американської політики, яка стала вельми неоднозначною щодо України.

