Зеленський закликав партнерів перестати шукати виправдання, чому немає санкцій проти РФ

Президент каже, що атака російських дронів на Польщу була попередженням для всіх країн Європи.

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції проти Росії. Про це він сказав у заяві, опублікованій у його Telegram-каналі.

За словами Зеленського, кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської військової машини.

"Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі. Всі бачать, що війна Росії проти України – це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна Путіна", - зауважив глава держави.

Він підкреслив, що атака дронів на Польщу стала попередженням для всіх країн Європі. Адже російські дрони можуть подолати значно більшу відстань.

"Це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу. Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни "Сімки", і країни "Двадцятки". Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати", - пояснив Зеленський.

Позиція Трампа щодо санкцій проти РФ

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести серйозні санкції проти Росії, але назвав дві умови: країни НАТО повинні теж це зробити, а також перестати купувати нафту в РФ. За його словами, "купівля російської нафти деякими країнами" значно послаблює "переговорну позицію та вплив на Росію".

Також він підкреслив, що НАТО на рівні Альянсу також має запровадити мита проти Китаю у розмірі 50-100%, які "будуть повністю скасовані після завершення війни Росії проти України".

