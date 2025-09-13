Крім того, Каллас висловила впевненість, що переговори з РФ про територіальні поступки України - це пастка.

У Європі склалася ситуація, яка нагадує 1938 рік, коли Чехословаччина просила допомоги у протистоянні Німеччині, але не отримавши її, потрапила до рук нацистів.

Таку думку висловила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland. "У нас ситуація, яка нагадує 1938-й рік. Чехословаччина тоді просила допомоги проти нацистської Німеччини, не отримала її і потрапила до рук нацистів. Різниця сьогодні в тому, що якщо впаде Україна, то під загрозою буде безпека всієї Європи. Ми повинні показати, що засвоїли урок історії", - сказала дипломат.

Крім того, Каллас висловила впевненість, що переговори з РФ про територіальні поступки України - це пастка:

Вона зазначила, що класична російська переговорна тактика працює в три етапи: спочатку Москва вимагає те, що їй ніколи не належало. Потім вона вдається до ультиматумів і погроз. У підсумку мобілізуються голоси на Заході, готові запропонувати Кремлю саме те, чого в нього ніколи не було.

У підсумку, за словами Каллас, Кремль отримує більше, ніж коли-небудь міг мріяти. Вона зазначила, що нині російський диктатор Володимир Путін заявляє права на українські області, які він навіть не контролює:

"Хіба це компроміс, якщо перед цим висувалися свідомо завищені вимоги?"

Вона зазначила, що в Євросоюзі триває робота над 19-м пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Путіна. За її словами, РФ уже втратила через санкції $450 млн. "На столі багато креативних рішень", - деталізувала Каллас.

Санкції проти РФ

Сьогодні стало відомо, що США введуть санкції проти низки світових компаній, які постачали товари в РФ. Уряд США вважає, що компанії діють усупереч американським інтересам.

Як повідомили джерела виданню Bloomberg, Євросоюз може в 19-му пакеті санкцій запровадити нові санкції проти російських банків та енергетичних компаній.

