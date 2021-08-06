За результатами 2022 року Уряд України буде знати про всі прибутки українських податкових резидентів, які перебувають за кордоном.
Про це в Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.
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"При розробці законопроекту про податкову амністію ми використовували приклад Аргентини, яка вивела з тіні $117 млрд і приклад Індонезії, яка вивела більше ніж $350 млрд. Амністії в цих країнах проводилися в той час, коли ми проводимо її в Україні - перед запуском автоматичного міжнародного обміну податковою інформацією", - зазначив Гетманцев.
"За результатами 2022 р. ми будемо знати про всі доходи українських податкових резидентів, які перебувають за кордоном", - підкреслив Гетманцев.
Гетманцев також нагадав, що Кабінет міністрів готує внесення до парламенту законопроекту про так звані непрямі методи податкового контролю.
Добровільне одноразове декларування:
- 15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.
- 1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування
- 16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.
- Закон визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке проходитиме з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
- Громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що належать їм і з яких не були сплачені податки та збори до 1 січня 2021 року. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.
- Декларант може вказати серед активів валютні цінності (за винятком коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних осіб, які перебувають в Україні або за кордоном.
- Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір, у тому числі 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстрованих) в Україні; 9% по валютних цінностях на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% за номінальною вартістю державних облігацій України, придбаних декларантом в період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.