За словами Рашкована, за 3 дні роботи місії МВФ в Україні всі заплановані зустрічі пройшли добре.

Місія першого перегляду програми stand-by Міжнародного валютного фонду в Україні через свята триватиме більшу частину січня.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Місія першого перегляду програми стендбай почалася дистанційно 21 грудня і через свята і різницю в часових поясах триватиме більшу частину січня. Успішні місії закінчуються угодами на рівні персоналу", - написав він.

Рашкован зазначив, що за перші три дні роботи місії МВФ всі заплановані зустрічі пройшли добре.

"Можу сказати, що всі заплановані зустрічі, як на вищому рівні, так і на експертному рівні, за 3 дні були проведені та пройшли добре", - написав він.

Хронологія подій

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

17 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що наступний транш від Міжнародного валютного фонду Україна отримає в лютому-березні 2021 року.

21 грудня 2020 року почалися переговори Києва з МВФ.

21 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати черговий транш в рамках програми stand-by від Міжнародного валютного фонду на початку 2021 року.

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Автор: Богдан Слуцький