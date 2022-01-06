Зростання резервів відбулося завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Нацбанком на валютному ринку.

Міжнародні резерви України у 2021 році зросли на 6% і на 1 січня 2022 року склали 30,941 млрд дол.

Як повідомила прес-служба Національного банку, зростання резервів відбулося завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Національним банком на валютному ринку.

Так, у серпні 2021 року Україна отримала 1,928 млрд спеціальних прав запозичень (СПЗ) у межах загального розподілу від МВФ, а у листопаді - другий транш від МВФ за програмою stand-by обсягом 500 млн СПЗ. Упродовж року також вдалося отримати інше пов’язане офіційне фінансування, зокрема від Єврокомісії обсягом близько 600 млн євро.

Загалом із зовнішніх та внутрішніх джерел у 2021 році Україна отримала 11,2 млрд дол., що майже компенсувало платежі з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (11,5 млрд дол.).

Читайте також"ПриватБанк" попередив українців про нову схему шахраїв з тисячею гривеньУ НБУ зазначили, що упродовж більшої частини року пропозиція валюти на ринку переважала над попитом насамперед завдяки сприятливій світовій кон’юнктурі для основних товарів українського експорту. Національний банк діяв відповідно до Стратегії валютних інтервенцій і викуповував сформований надлишок валюти для поповнення міжнародних резервів, не перешкоджаючи ринковому тренду.

"За підсумками року чиста купівля валюти Національним банком перевищила 2,4 млрд дол. У грудні 2021 року міжнародні резерви України зросли на 342,5 млн дол., або на 1,1%. Збільшення їх обсягу насамперед зумовлювалося валютними надходженнями на користь уряду", - йдеться в повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж грудня визначали різні чинники. По-перше, операції з управління державним боргом. Так, валютні надходження на користь уряду становили 1,366 млрд дол. На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 847,7 млн дол.

Також на динаміку резервів вплинули операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. З метою згладжування надмірних коливань, Нацбанк викупив на валютному ринку 84 млн дол. та продав 236,5 млн дол. впродовж минулого місяця. Отже, обсяги чистого продажу валюти центральним банком на валютному ринку в грудні становили 152,5 млн дол.

Крім цього, динаміку резервів визначала і переоцінка фінансових інструментів. У минулому місяці їх вартість зменшилася на 22,9 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - наголосили у НБУ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у листопаді зросли на 3% і на 1 грудня 2021 року склали 30,549 млрд дол.

А станом на 1 вересня міжнародні резерви України зросли до рекордного максимуму за останні 9 років.

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