Якщо західні країни відмовляться від російської нафти, у РФ може розкручуватися інфляція, вважає радник президента України з економічних питань.

Відмова країн Заходу від російської нафти призведе до того, що державний бюджет РФ втратить близько 40% доходів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Приблизно 40% доходів держбюджету Росії - це нафтові надходження, 1 млрд доларів на день, можна тільки уявити, скільки зброї можна купити на ці кошти. У них не буде цього джерела функціонування їхньої економіки, це означає, що дірка в їхньому державному бюджеті з'явиться дірка у 40%. Єдина можливість функціонування економіки при такій дірці - розкручувати інфляцію. Вони вже зараз втягуються в спіраль спочатку галопуючої інфляції, а потім і гіперінфляції, яка звичайними методами не зупиняється", - сказав він.

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала Захід запровадити нафтове та газове ембарго проти Росії.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС працює над "розумними механізмами", щоб нафта могла бути включена у новий пакет санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

Єврочиновниця додала, що у новий пакет обмежувальних заходів проти Росії можуть включити, зокрема, "Сбербанк".

Нагадаємо, війська Росії вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Сумах та Житомирі.

Низка країн, у тому числі країни-члени ЄС, вирішили покарати російську сторону новими санкціями. В дію запроваджено вже п'ять санкційних пакетів.

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