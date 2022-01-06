Всього за кілька днів ціна монети злетіла до 800 доларів.

В Україні монета номіналом всього в 1 гривню може виявитися вельми прибутковою. На аукціонах за неї готові заплатити 22 тисячі гривень. Але такі гроші можна отримати не за першу-ліпшу в гаманці монету, вона повинна мати важливу особливість.

На онлайн-аукціоні власник однієї з таких рідкісних монет показав її фото і вказав, в чому ж її "родзинка".

Так, звичайна, здавалося б, монета має гладкий гурт (неоформлене написами, насічками, малюнками ребро). Саме ця особливість робить її такою дорогою.

На початку аукціону власник монети вказував мінімальну вартість лота (1 гривню), але всього за кілька днів вартість зросла до 22 тисяч гривень. Колекціонери активно роблять ставки й стежать за лотом, до кінця аукціону її вартість може ще сильніше збільшиться. Монета номіналом в 1 гривню була випущена в 1992 році.

Читайте такожМоже опинитися у шкірного: в Україні продають рідкісні 15 копійок за 26 тисяч гривеньМонети з гладким гуртом вельми популярні серед колекціонерів. Такий випадковий дефект робить навіть 5-копійчаний дріб'язок особливим.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що звичайну 10-копійчану монету з "короною" продають за $1100 через рідкісний шлюб.

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