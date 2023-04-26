Номінал монети – 5 грн, тираж – 40 000 шт.

Національний банк України продовжує випуск серії пам’ятних монет, присвячених відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

Як повідомляє пресслужба НБУ, сьгодні вводиться в обіг пам’ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська". Номінал монети – 5 грн, тираж – 40 000 шт.

"Символічно, що сьогодні, в 37-му річницю Чорнобильської катастрофи, НБУ вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська", - йдеться у повідомленні.

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На аверсі монети в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

На реверсі на тлі пейзажу зображено рись, над якою ліворуч на дзеркальному тлі напис: рись/євразійська/; угорі – рись та рисенята.

Монети НБУ

11 липня 2022 року НБУ випустив нові монети, присвячені війні з Росією.

25 липня НБУ випустив в обіг пам'ятні монети серії "Збройні Сили України".

У листопаді 2022 року Національний банк ввів в обіг набір з трьох пам'ятних монет "державні символи України" - "Наш герб", "Наш прапор", "Наш гімн" , а також монету "Сад божественних пісень", присвячену видатному українському філософу і письменнику Григорію Сковороді.

Також у листопаді презентували пам'ятну медаль "Місто героїв - Харків".

14 грудня 2022 року Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Архістратиг Михаїл". Срібна монета номіналом 10 гривень випущена тиражем 5000 шт.

30 листопада НБУ ввів у обіг набір із трьох пам’ятних монет "Державні символи України" – "Наш герб", "Наш стяг", "Наш гімн". Кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу та прикрашена кольоровим друком.

23 січня 2023 року українські пам'ятні монети було визнано одними з найкращих у світі. Українські пам'ятні монети увійшли до списку десяти найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу "Монета року".

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