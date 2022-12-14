Срібна монета "Архістратиг Михаїл" номіналом 10 гривень випущена тиражем 5000 шт.

Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету "Архістратиг Михаїл". Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Пам'ятна монета присвячена архангелу, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів та іменується як архістратиг-головнокомадуючий. Архангел Михаїл – незмінний борець із силами зла, захисник віри, покровитель воїнів, які борються за праведне діло та захищають добро. Сьогодні його образ присутній в атрибутиці українських десантників і знову уособлює боротьбу із силами зла", - йдеться у повідомленні.

Срібна монета номіналом 10 гривень випущена тиражем 5000 штук.

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На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, під яким напис - Україна, стилізований лавровий вінок, унизу номінал - 10 та графічний символ гривні; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: Національний/Банк України/2022.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла (елемент оздоблення – локальна позолота); по колу розміщено напис: "…за нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла".

Пам'ятні монети від НБУ

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Національний банк ввів у обіг набір із трьох пам’ятних монет "Державні символи України" - "Наш герб", "Наш стяг", "Наш гімн", а також монету "Сад божественних пісень", присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді.

Також 25 липня НБУ запустив в обіг пам'ятні монети серії "Збройні Сили України", а у листопаді презентували пам'ятну медаль "Місто героїв - Харків".

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