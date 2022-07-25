Серія, започаткована у 2018 році, налічує вже 14 монет.

Національний банк України вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії "Збройні сили України" номіналом 10 грн під час готівкових розрахунків як обігові монети.

Як повідомила прес-служба регулятора, таке рішення Нацбанк ухвалив, зважаючи на численні побажання громадян щодо вільного обігу та підвищення доступності таких монет, а також щоб підкреслити ключову роль ЗСУ в захисті незалежності Української держави.

"Обігові пам’ятні монети із зображенням військової символіки та воїнів Збройних сил України щодня нагадуватимуть мільйонам українців про українських захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободуˮ, - йдеться у повідомленні.

Усі пам’ятні монети спеціальних випусків передаватимуться банкам та СІТ-компаніям для подальшого видавання клієнтам та прийому від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 грн. Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

Цю серію пам’ятних монет спеціального випуску НБУ започаткував у 2018 році. Вона вже налічує 14 пам’ятних монет, першою з яких стала монета, присвячена захисникам Донецького аеропорту. Кожна з монет передбачала мільйонний тираж виготовлення.

Нині НБУ має близько 5,5 млн штук таких монет для підкріплення банків та СІТ-компаній для можливості касового обслуговування ними клієнтів. У майбутньому регулятор планує розширювати тиражі та кількість серій обігових пам’ятних монет і випускати їх в обіг кілька разів на рік відповідно до міжнародної практики.

Зазначається, що як і усі інші монети України, вони будуть обов’язковими до приймання без будь-яких обмежень за їхнім номіналом для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для грошових переказів.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Національний банк України ввів у обіг пам’ятні монети "В єдності – сила", присвячені всенародному єднанню Українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ.

Вас також можуть зацікавити новини: