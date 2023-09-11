Розлідувачі проаналізували діяльність венчурних фондів та компаній, пов'язаних із оточенням та сім'єю заступника голови ОП.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в одному з інтерв'ю заявив про проблему з боку бізнесу, "який звик працювати на грані нашого правового поля". Втім, журналісти Юрій Ніколов та Антоніна Волкотруб проаналізували його ж венчурну мотрійку і продемонстрували, що таке робота на межі правового поля, яка дає змогу оптимізувати податки на сотні мільйонів гривень.

"Бізнес на грані"

Брат Ростислава Олег Шурма є співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", які були основними отримувачами "сонячних" грошей із розслідування "Бігус.інфо".

Засновником української "КД Енерджі 2" є кіпрська KD 2 Energy holding limited, яка на 50% належить Олегу Шурмі. ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" повністю належить іншому українському ТОВ "Екопауер Інвест". Ця фірма на 76% належить ЗНВКІФ "Геліос" (венчурний фонд), решта 24% належать кіпрській Zambelica Limited.

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"Геліос" є одним із найважливіших активів родини Шурми, його статутний капітал становить 435 млн грн. З грудня 2019-го по листопад 2021 року Ростислав Шурма світився як директор фонду. Але після його переходу в ОП цю посаду зайняла дружина Олега - Ксенія Шурма.

Засновником фонду нині є ТОВ "Соньєра інвест" (статутний капітал - 150 тис. грн), а бенефіціарами - Олег Шурма і такі собі Світлана Стоян та Ольга Кузіна.

"Зацініть масштаб "партнерів" Шурми. Світлана Стоян із Маріуполя відома як постачальниця книжок та офісного обладнання у заклади Донецької області аж на 116 тис. грн, Ольга Кузіна з Запоріжжя була ФОПом із основним кодом економічної діяльності - діяльність кафе та мобільних їдалень", - зазначають журналісти.

Вочевидь, "Соньєра" із капіталом у 150 тис. грн навряд чи могла капіталізувати "Геліос" на 453 млн без боргових коштів. Хто їй позичив ту купу мільйонів, невідомо, бо це комерційна таємниця. Але якщо це іноземна компанія, то "Соньєра" може спокійно виводити валюту за кордон.

Журналісти наголошують, що цими юридичними особами мотрійка не обмежується, але "і цих буде досить, аби зрозуміти, навіщо були потрібні всі ці викрутаси".

У чому сенс "бізнесу на грані"?

Венчурні фонди значно цікавіші через їхню виняткову зручність у податковій оптимізації. За чинним Податковим кодексом, усі інститути спільного інвестування (венчурний фонд, як "Геліос", — один із них) звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств. Загалом перенесення грошей, а отже, і податкового зобов’язання на підприємства із пільговим оподаткуванням - оптимізаторська класика. Втім, журналісти зауважують, що будь-який податківець підтвердить: це схема на грані, а часто і за нею.

Розслідувачі розглянули ці нюанси на прикладах "Геліос" і "Соньєра інвест" і порахували, скільки "оптимізованих" податків недоотримує держава.

За даними аналітичної системи YouControl, "Соньєра Інвест" є прибутковим товариством. 2022 року фірма задекларувала 328 млн грн до оподаткування. Проте у фінансовій звітності щодо податку на прибуток вказано лише нулі та прочерки замість десятків мільйонів гривень, які більше пасують фірмі з доходом у третину мільярда.

Власність "Соньєри" формували "за всіма правилами білого бізнесу" - через офшорки з Маршаллових Островів, якими бенефіціари володіли через кіпрський траст. Зазвичай такі складні структури власності використовуються для легалізації коштів і, так, для податкової оптимізації.

До того ж податків не платить не лише "Соньєра". "Геліос" виявився співвласником 26 юридичних осіб в Україні і ще двох в Угорщині. Основні напрямки бізнесу - "зелена" електроенергія, будівництво і фінанси. Сам фонд устиг отримати достатньо прибутків, щоб обзавестись активами на 1,4 млрд грн, за даними фінансової звітності на кінець 2022 року. Незначну частину коштів інвестовано у власність компаній, а більшість - позичено їм же, під відсотки, звичайно. Це дозволяло всій групі компаній не платити сотень мільйонів гривень податку на прибуток.

"І це не єдиний їхній венчурний фонд. У Олега Шурми є ще "Простір" і "Квантум", зареєстровані 2021-го та 2020 року відповідно. Вони не такі "прибуткові", як "Геліос", але теж не дрібнота - зареєстрований статутний капітал становить 135 млн грн. "Квантум" до того ж є повним власником ТОВ "Квантум Хоум". На цю фірму зареєстрований шурмівський автопарк із п’яти автомобілів, причому Audi E-Tron S Sportback та Tesla Y було придбано вже після повномасштабного вторгнення", - зазначають журналісти.

Розслідувачі зауважують, що суми, інвестовані у фонди, як і надприбутки, "важко пояснити і бізнес-жилкою Олега, і зарплатою Ростислава Шурми у групі Ахметова", де він працював до роботи в ОП.

"Суми недоплачених державі, та ще й під час війни, податків не пасують державнику з офісу у білому пальті. Втім, і перші, і другі суми можна пояснити впливом цього шанованого державника. До того як Ростислав Шурма опинився в Офісі президента, про його виняткові організаторські здібності могли розказати лише на "Запоріжсталі". А тепер, ач як, - і в "Енергоатомі", і в "Об’єднаній гірничо-хімічній компанії", і в "Енергетичній компанії України", і в "Укрнафті", і в "Лісах України", і в АвтоКрАЗі, і в "Запоріжтрансформаторі", і в "Запоріжжяобленерго", і у "Миколаївобленерго", а ще в "Українських розподільних мережах" та в "Операторі ГТС України". Втомилися? Ми також. А от Шурма скрізь встигає. Справжній професіонал - то окучить, то потрусить", - йдеться у розслідуванні.

Згадавши розслідування про те, що держава заплатила 320 млн гривень станціям брата Шурми за електроенергію в окупації, журналісти нагадали, що це "лише частина мільярдів Шурми, до яких є великі питання щодо оптимізації податків на сотні мільйонів гривень". При цьому він є чиновником Офісу президента, "але всі його зусилля пішли на те, як недоплатити рідній країні грошей".

Коли Ростислав Шурма коментував розслідування "Бігус.інфо" щодо заробітків сонячних електростанцій свого брата на окупованому Запоріжжі, він не заперечував фактів, але наголошував, що в усьому винен Ігор Коломойський, який "огризається так, що підключили і окремих журналістів".

Втім, Ніколов та Волкотруб зауважили, що "до системної кампанії долучили найближчих родичів Шурм, які понавідкривали офшорок і венчурних фондів, кредитують самі себе в межах групи, виводять кошти і не платять податків".

Що передувало

Раніше журналісти з'ясували, що держава заплатила 320 млн гривень сонячним станціям брата заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми за електроенергію в окупації.

Сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника ОП Ростислава Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року. Детальніше про це - у матеріалі.

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