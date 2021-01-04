МТБ БАНК розпочинає випуск платіжних карток міжнародної системи UnionPay International, за допомогою яких можна буде здійснювати платіжні операції у Китаї, Україні та в інших 177 країнах і регіонах. Також у клієнтів буде можливість скористатися ексклюзивними пропозиціями та знижками UnionPay.

Міжнародна платіжна система UnionPay International (UPI) випустила вже більше дев’яти мільярдів карток на світовому ринку й успішно конкурує з іншими міжнародними гравцями. «МТБ БАНК надасть власникам карток UnionPay якісні фінансові послуги світового рівня, - підкреслив Голова Правління МТБ БАНКу Юрій Кралов. – Це підвищить ступінь інтеграції МТБ БАНКу до світової фінансової системи та допоможе українським торговельним підприємствам і малому бізнесу значно розширити свої можливості».

Юрій Кралов зазначив, що емісія карток UnionPay – це лише перший етап співпраці. «У планах подальшої взаємодії з UnionPay – розробка та впровадження спільних інноваційних платіжних продуктів. Це не тільки підвищить рівень банківського сервісу для клієнтів нашого банку, а й сприятиме модернізації платіжної індустрії на рівні держави», - наголосив Юрій Кралов.

«Уже можна з упевненістю сказати, що МТБ БАНК став одним з перших емітентів карток UnionPay в Україні. Це великий успіх, який гідний окремої уваги. Упевнений, що це лише початок нашого великого й успішного шляху з побудови довгострокової співпраці», - відзначив Голова регіонального офісу UnionPay International пан Фань Цзигуан.

Безконтактні картки UnionPay (рівнів Classic і Diamond) уже навесні клієнти зможуть оформити в усіх містах присутності МТБ БАНКу, а це – 12 регіонів України та понад 50 відділень, що надають повний спектр банківських послуг. Такі картки полегшують доступ до торгових майданчиків-партнерів найбільшої світової платіжної системи та стануть у нагоді тим клієнтам банку, хто часто буває в КНР, країнах Південно-Східної Азії чи веде бізнес з китайськими партнерами.

Довідка. У липні 2020 року МТБ БАНК став учасником (у найвищому статусі принципового партнера) однієї з найбільших світових платіжних систем UnionPay International. Сьогодні в Україні лише три банки мають статус учасника міжнародної платіжної системи UnionPay International, серед яких - ПАТ «МТБ БАНК».

МТБ БАНК ще в 2019 році створив процесингову платформу на базі рішення OpenWay, процесинговий центр банку успішно пройшов тестування та сертифікацію в НПС «ПРОСТІР» (у липні 2020 року реалізовано міжхостовий онлайн-протокол ISO 8583 Native interface Tieto для НПС «ПРОСТІР») і цьогоріч на базі того ж процесингового рішення успішно пройдено тестування та сертифікацію в МПС UnionPay International. 16 грудня 2020 року банк отримав Go live за МПС UnionPay International.

UnionPay International – це дочірня компанія національної платіжної системи Китаю China UnionPay. Платіжна система China UnionPay (CUP) – єдина національна платіжна система Китаю, одна з найбільших платіжних систем у світі.

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Автор: УНІАН