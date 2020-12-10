В останні місяці на зростання цін впливав споживчий попит.

Національний банк України очікує входження інфляції в цільовий діапазон 5% + / -1 відсотковий пункт до кінця року і подальше зростання споживчих цін в наступні місяці.

Про це сказано в матеріалах НБУ.

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Відзначається, що в листопаді споживчі ціни зросли на 3,8% в річному вимірі. У місячному численні зростання індексу також було відчутним - на 1,3%. Такий приріст був вищим, ніж очікував Нацбанк.

"Значний внесок зробило збільшення вартості природного газу на європейському ринку, що позначилося на внутрішніх цінах на газ, опалення і гарячу воду. Крім того, стрімко підвищилися ціни на окремі продукти харчування внаслідок поганого врожаю і пов'язаного з ним зростання світових цін", - йдеться в матеріалах регулятора.

За даними НБУ, жвавий споживчий попит також підтримував зростання цін в останні місяці. Підвищення доходів і погіршення очікувань, у тому числі через невизначеність карантину, спонукали громадян до активних витрат, про що свідчило зростання роздрібного товарообігу. Це також сприяло активному відновленню економіки у другому півріччі. Вплив "карантину вихідного дня", за оцінками регулятора, був порівняно незначним, хоча і призвів до погіршення настроїв бізнесу і споживачів.

Що стосується анонсованих урядом карантинних обмежень на січень 2021 року, то, за оцінками Національного банку, вони будуть несуттєво впливати на економічну активність, споживчий попит і, відповідно, інфляцію.

"Разом з тим збалансована монетарна і фіскальна політики сприятимуть не тільки поверненню до економічного зростання, а й збереженню помірних темпів інфляції надалі", - сказано в повідомленні.

Прогноз

Національний банк України прогнозував входження інфляції в цільовий діапазон 5% + / -1 відсотковий пункт до кінця року у зв'язку з поступовим відновленням світової економіки та зростанням цін на енергоресурси.

Споживча інфляція в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з листопадом 2019 року - склала 3,8%, прискорившись з 2,6% у жовтні.

Інфляція в Україні у 2019 році сповільнилася до 4,1% і стала мінімальною за останні 6 років.

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Автор: Катерина Жирій