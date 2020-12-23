Таке рішення регулятор прийняв 22 грудня і вніс відповідні зміни в тарифи за послуги СЕП.

Національний банк України скасував плату за послуги в системі електронних платежів Національного банку (СЕП) при здійсненні операцій, пов'язаних з виплатою матеріальної допомоги від держави населенню та бізнесу на період посиленого карантину.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

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Таке рішення регулятор прийняв у вівторок, 22 грудня, і вніс відповідні зміни в тарифи за послуги СЕП.

Зазначається, що за ініціативою президента України Уряд вирішив надати матеріальну допомогу громадянам, які можуть втратити доходи через посилення карантину в січні 2021 року. Виплата такої одноразової допомоги здійснюватиметься з рахунку Пенсійного фонду України, відкритого в "Ощадбанку". Цей банк перераховуватиме кошти на банківські рахунки громадян. Також безкоштовними будуть і операції з повернення банками незарахованих сум коштів матеріальної допомоги з ряду причин.

Хронологія подій

26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, який парламент ухвалив 4 грудня.

У проекті закону вказана сума допомоги в 8 тисяч гривень для ФОПів і кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ.

З 14 грудня портал «Дія» і однойменний мобільний додаток почали приймати заявки на отримання 8 тис.гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати в результаті введення карантинних обмежень, і фізичним особам-підприємцям (ФОПам), які втратили частину доходу в результаті карантину.

Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 Грудня.

23 грудня 2020 року Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень для підприємців.

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Автор: Богдан Слуцький