Банки зобов'язані щорічно проводити відповідну самооцінку, складати і подавати Нацбанку щорічний звіт з питань оцінки ризиків інформаційної безпеки.

Національний банк посилює контроль за виконанням банками заходів щодо забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпеки.

Про це повідомила прес-служба регулятор. Зокрема НБУ впроваджує новий вид контролю за банками у формі виїзних перевірок та дистанційного нагляду, які здійснюватимуть фахівці Національного банку в галузі кіберзахисту та інформаційної безпеки.

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Відповідна постанова "Про затвердження Положення про здійснення контролю за дотриманням банками вимог законодавства з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих послуг" встановлює вимоги до проведення банками самооцінки стану інформаційної безпеки та кіберзахисту. Так, банки зобов'язані щорічно проводити відповідну самооцінку, складати та подавати Нацбанку щорічний звіт з питань оцінки ризиків інформаційної безпеки.

Зазначається, що реалізація механізмів контролю, передбачених цією постановою, дасть можливість регулятору приймати рішення, що належать до компетенції засвідчувального центру, та здійснювати оцінку ефективності функціонування системи управління інформаційною безпекою банку, повноти виконання банком вимог нормативно-правових актів НБУ з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту та рівня управління банком ризиками інформаційної безпеки.

Що цьому передувало

10 серпня 2020 року Рада національної безпеки та оборони України запропонувала закріпити на законодавчому рівні стандарти послуг з кіберзахисту.

12 серпня 2020 року Національний банк заявив про те, що планує підвищити рівень інформаційної безпеки та кіберзахисту у сфері переказу коштів.

Національний банк України затвердив порядок безвиїзного нагляду на регулярній основі за учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

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Автор: Катерина Жирій