Банки продовжать забезпечувати прийом від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.

Національний банк з 19 грудня випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови НБУ України Андрія Пишного і відображенням на них року випуску.

Як повідомила прес-служба регулятора, ці нові банкноти вводяться в рамках планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу замість зношених, пошкоджених і вилучених з обігу.

"Водночас банки продовжать забезпечувати прийом від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень. Нагадаємо, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

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Зміна голови НБУ:

Попередній голова Нацбанку Кирило Шевченко написав заяву про відставку 4 жовтня.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови Національного банку.

Верховна Рада 6 жовтня проголосувала за звільнення Шевченка з посади голови Національного банку України. Того ж дня президент Володимир Зеленський подав проект постанови про призначення Пишного на посаду керівника НБУ.

6 жовтня 2022 року голові НБУ Шевченку повідомили про підозру. Факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а належать до періоду його роботи в АБ "Укргазбанк".

7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила головою Національного банку Андрія Пишного.

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