Цей фонд має допомогти залучити нових інвесторів в економіку України.

Уряд розпочав створення акціонерного товариства "Національний фонд інвестицій" , що дозволить здійснити розміщення акцій товариства на суму 100 мільйонів гривень.

Відповідне рішення було прийнято на засідання Кабінету міністрів.

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"Сьогодні почнемо створення АТ "Національний фонд інвестицій". Буде проведено розміщення акцій товариства на суму 100 млн грн. Створення такого фонду інвестицій - це черговий крок до поліпшення інвестиційного іміджу нашої держави", - підкреслив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, фонд допоможе залучити нових інвесторів в економіку України.

Нацинвестфонд: що необхідно знати

Кабмін на засіданні 31 березня 2021 року затвердив статут "Національного фонду інвестицій України".

Метою діяльності Націнвестфонду є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.

Автор: Богдан Слуцький