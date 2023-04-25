Законопроектом передбачена обов'язкова плата і роботодавцем, і працівниками.

Обов'язкові внески в накопичувальну пенсійну систему мають бути збільшені з 3% до 10% від зарплати українців.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Середній внесок, який покривав би всі необхідні витрати і зберігав кошти в їх еквіваленті для людини, це щонайменше 7-10% із заробітної плати", - сказала вона.

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Законопроектом передбачена обов'язкова плата і роботодавцем, і працівниками. Спочатку обов'язкова сплата буде стосуватися тільки роботодавців, проте працівники можуть платити добровільно.

За її словами, передбаченого 3% обов'язкового внеску з роботодавця "дещо замало". "Працівник своїми коштами має долучатися, щоб його внесок був оптимальним і з цього можна було отримати вигоду", - повідомила Жолнович.

Також вона додала, що для створення необхідної інфраструктури потрібен мінімум рік.

Накопичувальна пенсія в Україні

17 квітня 2023 року народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Згідно з пояснювальною запискою до документа, пенсійна реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року і дозволить додатково відкладати на старість українцям за рахунок ЄСВ.

24 квітня 2023 року в Мінсоцполітики назвали терміни, коли українці зможуть розпочати накопичення пенсій.

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